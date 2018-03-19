LADA Vesta получила иностранную премию за экономичность

LADA Vesta награждена автомобильной премией Marcus в Австрии, отечественную машину признали лучшей в категории «Компактный класс» в номинации «Экономическая привлекательность». Эксперты оценивали 49 моделей, попавших на австрийский рынок в 2017 году, Vesta была представлена с 1,6-литровым мотором.

«Для нас существует два основных критерия для покупки: экономическая эффективность и безопасность. Поэтому Marcus позиционирует себя как объективная фактическая оценка автомобиля», — отмечают представители премии. Эксперты при анализе качеств автомобиля учитывали его цену, расход топлива, потерю фактической стоимости.

Лидерами по экономичности в других категориях стали:

— «Средний класс» — Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen;

— «Роскошный класс» — Land Rover Range Rover Velar 2,0 diesel.

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