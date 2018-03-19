LADA Vesta получила иностранную премию за экономичность 

LADA Vesta награждена автомобильной премией Marcus в Австрии, отечественную машину признали лучшей в категории «Компактный класс» в номинации «Экономическая привлекательность». Эксперты оценивали 49 моделей, попавших на австрийский рынок в 2017 году, Vesta была представлена с 1,6-литровым мотором.
«Для нас существует два основных критерия для покупки: экономическая эффективность и безопасность. Поэтому Marcus позиционирует себя как объективная фактическая оценка автомобиля», — отмечают представители премии. Эксперты при анализе качеств автомобиля учитывали его цену, расход топлива, потерю фактической стоимости.
Лидерами по экономичности в других категориях стали:
— «Микроавтобус» — KIA Picanto 1,0 MPI Neon;
— «Средний класс» — Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen;
— «Компактный внедорожник и кроссовер» — KIA Stonic 1,25 MPI ISG и Seat Arona 1.0 Ecotsi Reference;
— «Большой внедорожник и кроссовер» — Peugeot 5008 1,6 Bluehdi 100;
— «Роскошный класс» — Land Rover Range Rover Velar 2,0 diesel.
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