Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber

Опубликованные кадры подтверждают заявление полиции о том, что авария произошла не по вине Uber. Система не смогла вовремя определить опасность, а испытатель, который сидел на водительском кресле беспилотника, не успел взять управление в свои руки и избежать наезда на женщину, пересекавшую дорогу с велосипедом. Жертвой происшествия стала 49-летняя Элейн Херцберг — от полученных травм она скончалась в больнице.