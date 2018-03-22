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Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
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Появилось видео смертельного ДТП с беспилотником Uber 

Авторамблер 4 часа назад
Опубликованные кадры подтверждают заявление полиции о том, что авария произошла не по вине Uber. Система не смогла вовремя определить опасность, а испытатель, который сидел на водительском кресле беспилотника, не успел взять управление в свои руки и избежать наезда на женщину, пересекавшую дорогу с велосипедом. Жертвой происшествия стала 49-летняя Элейн Херцберг — от полученных травм она скончалась в больнице.
Напомним, инцидент произошел поздним вечером 18 марта в городе Темпе, штат Аризона. В этом городе компания Uber проводила испытания своего беспилотного такси на базе Volvo XC90.
Как сообщал "Авторамблер", к расследованию инцидента, помимо полиции и Uber, подключился Национальный совет по безопасности на транспорте. На время выяснения всех обстоятельств компания приостановила тесты беспилотников не только в Темпе, но и в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто. Позднее стало известно, что испытания беспилотников остановила и Toyota.
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