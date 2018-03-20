Водителям без светоотражающих жилетов грозят штрафы?

Автоинспекторы начнут массово штрафовать водителей, у которых не окажется светоотражающих жилетов, сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой сразу на несколько своих источников. Согласно этим данным, изменения в правила дорожного движения вступили в силу 18 марта. По ним автомобилисты обязаны надеть жилеты со светоотражающими элементами, выходя на дорогу из машины вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Но штрафа за отсутствие этого аксессуара в автомобиле пока не предусмотрено. Наказать за это водителя автополицейские могут только в одном случае, говорит координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов

Петр Шкуматов, координатор движения: «Общество синих ведерок» «Обязанности иметь в автомобиле жилет, как аптечку, огнетушитель, в ПДД наше правительство не прописало. Таким образом, единственный риск получить штраф от инспекторов ГИБДД — это в тех случаях, когда водитель не выполнил требования, которые возложены на него при ДТП или любой другой аварийной остановке. В этом случае водитель, если жилета нет, не имеет права выходить на проезжую часть. Если же он вышел, то штраф за такое нарушение — тысяча рублей. Что касается инспекторов, которые требуют от водителя выйти, а потом штрафуют его за отсутствие на водителе жилета, а я напомню — предполагается, что водитель вообще не должен вступать даже на проезжую часть без светоотражающего жилета, то есть он должен внутри автомобиля надеть на себя этот аксессуар и только потом выходить из машины, так вот, остановка по требованию инспектора ГИБДД не является аварийной. Соответственно, в данной ситуации не действует то правило, о котором я сказал, и таким образом штраф за нахождение на проезжей части без жилета будет абсолютно незаконным».

Если же автоинспектор все-таки решит выписать штраф, нужно снимать происходящее на видео, советует Петр Шкуматов. Потом — написать жалобу на постановление сотрудника ГИБДД и на него самого.

В то же время аналитики «Яндекс. Маркета» зафиксировали двукратное увеличение спроса на светоотражающие жилеты. Цены на них начинаются от 120 рублей.