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Компания Volkswagen анонсировала пятиместный Atlas
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Компания Volkswagen анонсировала пятиместный Atlas 

LiveCars.Ru 11 часов назад
Фото: Volkswagen
Североамериканское подразделение немецкой компании Volkswagen официально анонсировало премьеру пятиместного внедорожника Atlas. Публичный дебют автомобиля, известного в России под названием Teramont, состоится в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу 2018 года.
По этому поводу немецкий производитель опубликовал первый официальный скетч пятиместного внедорожника Volkswagen Atlas. Напомним, что в настоящее время в США модель Volkswagen Atlas доступна только в семиместной версии. Габаритная длина автомобиля превышает 5 метров.
Пятиместная модификация модели Volkswagen Atlas окажется немного короче. Помимо этого, у автомобиля будет немного пересмотренный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике концепта Volkswagen Cross Coupe GTE. В компании отметили, что на автосалоне в Нью-Йорке дебютирует прототип. Однако серийную машину представят в самое ближайшее время.
Какими силовыми агрегатами будет оснащён «укороченный» Volkswagen Atlas, пока неизвестно. Наши североамериканские колеи предполагают, что для новинки будут доступны такие же двигателя, что и для семиместного внедорожника. Это: 2,0-литровый мотор TSI и атмосферная «шестерка» VR6 объемом 3,6 литра.
Пятиместный внедорожник Volkswagen Atlas будут собирать на американском заводе бренда, где сейчас производят семиместный автомобиль. Известно, что в предприятие инвестируют дополнительно 340 миллионов долларов.
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