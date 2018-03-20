ДТП которого не было: как лишиться прав на пустом месте

В Москве водителя лишили прав за оставление места ДТП, которого не было

Суд лишил столичного водителя прав на один год за то, что он уехал с места ДТП, которого на самом деле не было. Инспекторы ГИБДД приехали на вызов автомобилиста, которому показалось, что в него врезалась Hyundai . Они пришли к выводу, что никаких повреждений и пострадавших нет, а, следовательно, не было и аварии. Но все равно составили протокол на водителя, который не стал их дожидаться.

Столичный автомобилист остался на год без водительских прав после того, как инспектор ГИДД составил на него протокол за оставление места ДТП. Только вот самой аварии, как оказалось, просто не было, и гаишник это знал. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобилиста Артура Андреева (имя изменено по просьбе водителя) Александр Липатников, инцидент без каких-либо неприятных последствий произошел на юге Москвы на Бесединском шоссе в конце 2017 года. В середине дня Андреев ехал за рулем своего автомобиля Hyundai и в какой-то момент довольно близко проехал рядом с другой иномаркой — Ford . По какой-то причине водителю Ford показалось, что Андреев задел его машину.

Он стал сигналить, подавать знаки и оба автомобилиста остановились у обочины. Поискали повреждения: ничего.

«Никаких следов, даже мелких царапин не было ни на Hyundai, ни на Ford, — утверждает Липатников. — Мой клиент торопился, просил спокойно разъехаться, но его оппонент не унимался, грозил вызвать инспекторов ГИБДД. Андреев все-таки уехал — чего ждать, если машины целые и никто не пострадал».

Когда инспекторы ГИБДД все-таки приехал на место «ДТП», то, осмотрев Ford, тоже не нашли никаких повреждений. Затем инспекторы разыскали и самого Андреева, и тщательно изучили его автомобиль — тоже ничего.

И совершенно точно отразили это в протоколе, который все равно составили на автомобилиста за то, что он уехал. Согласно материалам дела, «в результате происшествия не погибли и не были ранены люди, не повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, и не был причинен иной материальный ущерб, что подтверждается осмотром акта автомобиля Hyundai, из которого следует, что механических повреждений или следов восстановительного ремонта не установлено».

Согласно протоколу, водитель был виноват по ч.2 ст.12.27 КоАП России «Оставление места ДТП, участником которого он являлся», что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Мировой суд, а потом и районный пришли к выводу, что, водитель нарушил закон: за это его лишили права управления автомобилем сроком на один год.

«Согласно законодательству, ДТП может считаться таковым, если был нанесен ущерб или пострадали, или погибли люди, — заявил «Газете.Ru» Липатников. — Если этих обстоятельств нет, это не ДТП, и наказывать тут не за что. Ведь даже сам инспектор в протоколе указал отсутствие какого-либо ущерба, что удивительно, поскольку они обычно любят писать, что ущерб как раз и был. В данном случае ошибки были как со стороны инспектора, так и со стороны судей. Так, автомобилист в судах говорил: «Давайте почитаем ПДД, посмотрим определение этого нарушения».

Но, видимо, ни инспектор, ни судьи, не захотели с этим разбираться. Инспектору нужен был протокол для статистики, а суды предпочитают отправлять дела в Мосгорсуд , чтобы уже там разбиралась, что к чему».

В итоге, уже в феврале 2018 года, не желающий оставаться без прав Андреев, действительно вынужден был дойти до Мосгорсуда и там очень быстро дело приобрело иной поворот: суд быстро вник в обстоятельства, отменил приговор, полностью оправдав водителя.

«Указанное происшествие не могло расцениваться как ДТП, а, следовательно, действия водителя нельзя назвать оставлением места ДТП, участником которого он является, — говорится в решении Мосгорсуда (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Дело было прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Если есть споры, лучше не уезжать

Тем не менее, такое решение суда вовсе не означает того, что если водитель считает, что ДТП не было, то можно спокойно уезжать с места конфликта.

Ведь, согласно п. 2.6.1. ПДД России, если «характер и перечень видимых повреждений транспортных средств вызывают разногласия участников ДТП, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП». Именно этот пункт и взял на вооружение составивший спорный протокол инспектор ГИБДД. Другое дело, что он сам пришел к выводу об отсутствии какого-либо ущерба. Поэтому адвокат Липатников рекомендует в случае разногласий не уезжать, потому что потом времени на разбор конфликта уйдет куда больше.

«Из-за какого-либо дорожного конфликта или из вредности человек может вызвать инспекторов ГИБДД и сказать, что вы повредили его автомобиль, — сказал он «Газете.Ru». — И тут лучше не уезжать, даже если вы уверены, что все автомобили целы. Ведь потом второй участник конфликта сможет наговорить что угодно. А если у него на машине уже были какие-то повреждения, вмятины, он может сказать, что это вы в него въехали, придется проводить экспертизы, тратить время. Или же вам вообще может попасться какой-нибудь мошенник, который хочет получить деньги от страховой компании».

По словам адвоката, привлечь к какой-либо ответственности человека, которому «показалось», что автомобилист допустил правонарушение нельзя. Поскольку такой жалобщик может «добросовестно заблуждаться». Но вот если он будет уже в суде давать ложные показания, то за такое уже можно привлечь по ст. 17.9 КоАП.

С этим мнением согласен и другой адвокат — Марат Аманлиев

«Когда есть даже такая формальная причина, ее уже достаточно для того, чтобы никуда с места предполагаемого ДТП не уезжать, — сказал Аманлиев «Газете.Ru». — Даже если водитель лишь прикоснулся номером к бамперу и остался грязный след, да и если даже не прикоснулся — если второй участник конфликта вызовет инспекторов ГИБДД, а «виновник» ДТП уедет, то потом все равно по логике наших инспекторов ГИБДД, а потом и судов, он будет лишен прав. Хотя и не будет доказан факт ущерба».

Составление протоколов на невиноватых водителей адвокат объясняет существованием «палочной системы», при которой инспекторам нельзя приходить с дежурства с «пустыми руками».