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Мост в Крым откроют к лету
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Мост в Крым откроют для легковых автомобилей уже к лету 

Автовести 4 часа назад
Фото: most.life
Автомобильный мост через Керченский пролив планировали сдать к концу 2018 года, однако в ходе недавнего визита Владимира Путина генподрядчик выразил готовность открыть объект раньше срока. Теперь в Минтрансе конкретизировали, когда — и как именно — запустят на мост транспортный поток.
Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Министерства транспорта, автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Этот этап планируется реализовать к началу курортного сезона, в мае 2018 года.
На втором этапе движение откроют и для грузового транспорта — это произойдет в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.
Как объясняют в Минтрансе, решение обусловлено "оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов".
В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.
К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.
Напомним, 14 марта Владимир Путин лично проинспектировал строительство Крымского моста и выразил надежду, что мост запустят в эксплуатацию уже к летнему сезону. О том, что проект будет сдан досрочно, президенту заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.
Автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле — 10 минут, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам — пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.
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