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В России подорожал Kia Rio
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В России подорожал седан «Киа Рио» 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Kia повысила рекомендованные цены на свой популярный седан Rio на российском рынке. Четырехдверка «Киа Рио» подорожала только в одной комплектации — Prestige. Связано это с тем, что эта версия пополнилась дополнительным оснащением в виде мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камеры заднего вида.
Все это оборудование повысило стоимость комплектации Prestige примерно на 2 процента в сравнении с предыдущим ценником, что в рублевом эквиваленте составляет 20 тысяч рублей.
Отныне стоимость седана Rio с 1,6-литровым 123-сильным мотором и МКПП в модификации «Престиж» предлагается в России от 904 тысяч 900 рублей. За версию с АКПП придется отдать уже от 944 тысяч 900 рублей, пишет издание «Автостат».
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