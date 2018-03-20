В России подорожал Kia Rio

В России подорожал седан «Киа Рио»

Компания Kia повысила рекомендованные цены на свой популярный седан Rio на российском рынке. Четырехдверка «Киа Рио» подорожала только в одной комплектации — Prestige. Связано это с тем, что эта версия пополнилась дополнительным оснащением в виде мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камеры заднего вида.

Все это оборудование повысило стоимость комплектации Prestige примерно на 2 процента в сравнении с предыдущим ценником, что в рублевом эквиваленте составляет 20 тысяч рублей.

Отныне стоимость седана Rio с 1,6-литровым 123-сильным мотором и МКПП в модификации «Престиж» предлагается в России от 904 тысяч 900 рублей. За версию с АКПП придется отдать уже от 944 тысяч 900 рублей, пишет издание «Автостат».