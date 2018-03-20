В Госдуме предлагают повысить скорость на дорогах 

На дорогах России может измениться скоростной режим: в Госдуме предлагают разрешить разгоняться за городом до 100–110 км ч вместо нынешних 90. С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, идею поддержали в Росавтодоре.
Мнения независимых экспертов разделились: одни считают, что такое решение давно назрело, другие уверены, что дорожная сеть в России к таким скоростям еще не готова. Дискуссии о максимальной скорости на трассах и улицах городов ведутся уже много лет.
Столичные власти давно выступают за ужесточение скоростного режима. В Московской области в прошлом году установили на многих дорогах знаки ограничения 50 км ч (вместо прежних 60 -ти). На федеральных же трассах, наоборот, с каждым годом все больше открывается участков, где разрешено разгоняться до 130 км ч, — такое ограничение, в частности, действует на ряде участков М4.