В Госдуме предлагают повысить скорость на дорогах

На дорогах России может измениться скоростной режим: в Госдуме предлагают разрешить разгоняться за городом до 100–110 км ч вместо нынешних 90. С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев , идею поддержали в Росавтодоре.

Мнения независимых экспертов разделились: одни считают, что такое решение давно назрело, другие уверены, что дорожная сеть в России к таким скоростям еще не готова. Дискуссии о максимальной скорости на трассах и улицах городов ведутся уже много лет.