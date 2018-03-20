В России предложили увеличить скоростной лимит

Свою инициативу парламентарий озвучил на научно-практической конференции « Федеральное дорожное агентство : итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы». По словам Москвичева, необходимо подготовить специалистов, которые бы обдумали, как можно реализовать его идею.

«Скорость — это важно», — уверен он.

Кроме того, в ходе мероприятия депутат отметил, что инфраструктура, помогающая автомобилистам чувствовать себя комфортнее на дорогах, а именно стоянки, кемпинги и базы отдыха, могли бы согласовываться с малым и средним бизнесом проще, «чтобы годами мы не ходили согласовывать».

«Это нужно пользователям», — убежден он.