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В России предложили увеличить скоростной лимит
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В России предложили увеличить скоростной лимит 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Москвичев призвал увеличить максимально разрешенную скорость автомобилей с 90 до 100-110 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета по транспорту и строительству, который возглавляет Москвичев.
Свою инициативу парламентарий озвучил на научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы». По словам Москвичева, необходимо подготовить специалистов, которые бы обдумали, как можно реализовать его идею.
«Скорость — это важно», — уверен он.
Кроме того, в ходе мероприятия депутат отметил, что инфраструктура, помогающая автомобилистам чувствовать себя комфортнее на дорогах, а именно стоянки, кемпинги и базы отдыха, могли бы согласовываться с малым и средним бизнесом проще, «чтобы годами мы не ходили согласовывать».
«Это нужно пользователям», — убежден он.
В связи с этим парламентарий призвал Минтранс заложить в два раза больше денег на проект «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.
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