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Названа рублевая цена «AMG-Гелика»
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Названа рублевая цена «AMG-Гелика» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz назвала стоимость «заряженной» AMG-версии внедорожника G-Class. Топовую модификацию модели оценили в 12 450 000 рублей. Это на 3,5 миллиона дороже 422-сильной версии G 500 и на 850 тысяч рублей дороже старого G 63.
Внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым битурбомотором V8, отдача которого составляет 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с девятидиапазонным «автоматом».
С нуля до 100 километров в час внедорожник разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 220 километров в час. С опциональным спорт-пакетом AMG Driver's Package она увеличивается до 240 километров в час.
В список базового оснащения G 63 входит отделка салона черной кожей наппа, тормозные суппорты AMG красного цвета, фоновая подсветка салона, спортивный руль, светодиодные фары и трехзонный климат-контроль.
Дополнительно для внедорожника можно заказать 22-дюймовые колесные диски (282 тысячи рублей), пакет вспомогательных систем безопасности (127 тысяч рублей) и пакет активных мультиконтурных сидений (286 тысяч рублей).
Подробности о Mercedes-AMG G 63 нового поколения немецкий производитель раскрыл в феврале текущего года. Внедорожник получил новый двигатель, переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, адаптивные амортизаторы и модернизированную систему полного привода с внедорожными режимами работы.
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