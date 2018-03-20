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Volkswagen выпускает очередной тизер нового Touareg
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Volkswagen выпускает очередной тизер нового Touareg 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель продолжает дразнить публику новым поколением Touareg и демонстрирует короткий тизерный видеоролик.
На этот раз Volkswagen частично раскрывает конструктивные особенности флагманского внедорожника, включая обновленные светодиодные фары и массивную решетку радиатора с хромированными акцентами. Конечно, девятнадцатисекундный ролик не раскрывает все преимущества автомобиля, однако показывает, что новый Volkswagen Touareg обладает большим количеством режимов вождения, а также оснащен парковочным ассистентом, стояночным тормозом с электронным управлением и функцией автоматического удержания. Напоминаем, мировая премьера транспортного средства состоится уже в эту пятницу (23 марта) в Пекине, после чего в течении нескольких месяцев Volkswagen Touareg следующего поколения появится в дилерских центрах.
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