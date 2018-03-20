Mahindra XUV500 рассекретили до презентации

В интернете появились первые фотографии обновлённого внедорожника Mahindra XUV500 без камуфляжа, хотя его официальный дебют запланирован только на следующий месяц.

Автомобиль получил видимые внешние изменения. Была модернизирована форма радиаторной решётки и фар, задние фары и вовсе стали треугольными. А вот про обновления в интерьере пока никаких сведений нет.

Согласно предварительным данным, Mahindra XUV500 на внутреннем рынке производителя будет продаваться с дизельным мотором объёмом в 2.2 литра и мощностью от ста сорока и до ста семидесяти лошадиных сил. Помимо этого, кроссовер должен получить бензиновый мотор на 2.2 литра, а также дизельный мотор на 2.0 литра. Мощность этих силовых установок составит сто сорок лошадиных сил. Бензиновая модификация подразумевает использование шестиступенчатой коробки автомат, а дизельные варианты получат механическую коробку передач на шесть ступеней.

Ценник обновлённого Mahindra XUV500 пока неизвестен, а актуальная версия доступна по цене от одного миллиона ста тридцати тысяч рублей.