Volkswagen придумал способ сэкономить топливо

Чтобы сэкономить топливо Volkswagen просто отключит двигатель

Экономить топливо необходимо. С этим не поспоришь. Но как это делать? Volkswagen предлагает свою систему, которая может полностью отключить двигатель, если сочтет, что он не нужен.

Нынче почти все модели Volkswagen носят значок BlueMotion, хотя раньше этим отличались только дизельные модели. У обновленного Volkswagen Golf эта эмблема тоже есть. А еще есть двигатель 1,5 TSI, работающий по циклу Миллера. Четырехцилиндровый мотор рассчитан на 130 л.с., и производитель утверждает, что этот мотор может быть таким же экономичным, как дизельный агрегат.

Экономичностью заведует система, которая умеет отключать два цилиндра в диапазоне от 1400-4000 об/мин и скорости до 130 км/ч. Производитель утверждает, что переход с четырех на два цилиндра вообще не заметен. Водитель узнает об этом только по сообщению на экране бортового компьютера.

Семиступенчатая трансмиссия, которой комплектуется Golf 1,5, оснащена так называемой микрогибридной системой. В определенных условиях (например, спуск по склону), когда водитель отпускает педаль акселератора, двигатель полностью отключается, и муфта отключается. Таким образом расход снижается на 0,4 литра на 100 км.

Если верить Volkswagen, то новый двигатель потребляет всего 4,8 литра на 100 км., в комбинированном цикле и всего 4,1 литра за пределами города (с коробкой DSG). Сейчас Volkswagen вплотную занимается разработкой целого ряда аналогичных моторов для различных рынков.