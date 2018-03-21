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«Максималку» на дорогах РФ могут увеличить
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Максимальная разрешённая скорость на дорогах РФ может вырасти 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Глава профильного комитета Государственной Думы выступил с предложением об увеличении максимально разрешённой скорости движения на автомобильных дорогах Российской Федерации.
В настоящее время установлен скоростной лимит в девяносто километров в час. Однако, политик считает необходимым увеличить скорость вплоть до ста десяти километров в час. По его мнению, от скорости движения многое зависит, включая загруженность тех или иных участков дорог.
Также, необходимо больше внимания уделять инфраструктуре для того, чтобы каждый российский водитель чувствовал себя на трассе комфортно и уверенно. Вдоль дорог должны быть расположены стоянки, базы отдыха, отели, кемпинги, магазины и прочие субъекты малого бизнесмена.
Busy road in winter evening on a mountain region
По словам главы комитета, Минтрансу в этом году стоит потратить в два раза больше запланированных средств для того, чтобы на всех дорогах появилось освещение, пешеходные переходы и прочие необходимые меры безопасности.
Напомним, что в прошлом году чиновники выступали за уменьшение скоростного режима в рамках города вплоть до пятидесяти километров в час. Однако, профильные эксперты посчитали, что изменение скоростного режима в меньшую сторону способно повлечь за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
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