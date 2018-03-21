Москвич лишился прав за ДТП, которого не было

Москвича лишили прав за ДТП, которого не было. Об этом «Газете.ru» рассказал его адвокат Александр Липатников

Инцидент произошел в конце 2017 года на Бесединском шоссе: клиент Липатникова ехал по дороге на автомобиле Hyundai и сблизился с Ford настолько, что его водителю показалось, будто произошло соприкосновение. Оба остановились, осмотрели машины, не нашли каких-либо повреждений ни на одной из них, однако владелец Ford настаивал на вызове ГИБДД . «Виновник» мнимого ДТП все-таки уехал, так как торопился.

По словам юриста, прибывшие на место «аварии» автоинспекторы также не обнаружили на Ford каких-либо ее последствий, а разыскав подзащитного Липатникова, не нашли их и на его авто. Тем не менее служащие столичного ГИБДД составили на него протокол за оставление места «ДТП», отразив в нем, однако, отсутствие повреждений кого— или чего-либо.

В итоге сначала мировой, а затем районный суды признали владельца Hyundai виновным по статье «Оставление места ДТП», лишив его прав на один год.

По словам Липатникова, действующие законы свидетельствуют, что ДТП всегда влекут ущерб, травмы или смерти. Адвокат полагает, что инспектор и судьи «не захотели» разбираться в сути дела, так как первому протокол был необходим «для статистики», а вторые «предпочитают» отправлять дела в Мосгорсуд , чтобы «уже там разбиралась».

В феврале нынешнего года лишенный прав автолюбитель и впрямь добрался до Московского городского суда, который отменил приговор, полностью оправдав его, так как инцидент «не мог расцениваться как ДТП».

В конце января СМИ сообщили, что в Москве за неправильную парковку оштрафовали автомобилиста, стоявшего в пробке. Водитель получил уведомление о штрафе в три тысячи рублей с формулировкой «за парковку в неположенном месте». Между тем фотографии, сопровождающие уведомление, свидетельствовали, что мужчина ожидал зеленого сигнала светофора, стоя в пробке на средней полосе дороги. В МАДИ «потерпевшему» предложили обжаловать решение в 10-дневный срок, однако он не успел это сделать и в результате заплатил штраф.