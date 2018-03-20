Chevrolet Traverse готовится к дебюту в РФ

Chevrolet Traverse готовится к дебюту на российском рынке

Компания Chevrolet планирует уже до конца мая расширить собственный модельный ряд на российском рынке за счет габаритного внедорожника Chevrolet Traverse . Автомобиль текущего поколения появился в продаже на американском рынке в первом квартале 2017 года и должен был появиться в России еще до Нового года, но его выход задержался.

Точная дата начала продаж, как и цена Traverse не называются, но на официальном сайте Chevrolet в России уже появилась информация об этом внедорожнике.

Внушительных размеров SUV, обладающий длиной кузова в 5 189 мм, оснащается тремя рядами сидений с посадочной формулой на семь и восемь человек. Объем багажника около 650 литров, но за счет сложения двух задних рядов кресел появляется возможность увеличить его до 2 790 литров, то есть почти трех кубических метров. Модель имеет несущий кузов.

Среди доступных россиянам опций будет представлен мультимедиа-комплекс с поднимающимся экраном, вентилируемые сиденья, беспроводное устройство для подзарядки мобильных устройств и многочисленные электронные системы безопасности.

По предварительной информации, в России Chevrolet Traverse будет представлен только с топовым 3.6-литровым двигателем мощностью 310 «лошадей», работающим в паре с «автоматом» на девять диапазонов. Напомним, что в нашей стране бренд оставил лишь свои флагманские модели, включая рамный внедорожник Tahoe и спорткары Camaro и Corvette, поэтому логично, что большой Traverse выйдет в РФ только в самом дорогом исполнении.

В какую конкретно цену обойдется покупателям модель, неизвестно, но на американском рынке минимальная стоимость Traverse составляет по курсу 1 миллион 730 тысяч рублей.