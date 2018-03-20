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Suzuki привезла в РФ юбилейную версию Vitara
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Компания Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
В честь 30-летия внедорожника Vitara компания Suzuki подготовила лимитированную версию модели. Всего выпустят 30 юбилейных автомобилей — все продадут в России. От обычных они будут отличаться уникальными элементами экстерьера и интерьера.
Спецверсия Suzuki Vitara построена на базе топовой комплектации кроссовера с 1,4-литровыми турбомотором Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил (220 Нм крутящего момента), шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Каждый автомобиль комплектуется газовыми упорами капота, декоративными накладками на крылья и пороги, боковыми молдингами, задним спойлером, защитной накладкой на задний бампер, часами Kanji, накладками на передней панели и консоли коробки передач, а также тканевыми ковриками с логотипами спецверсии.
Цена спецверсии Vitara составляет 1 690 000 рублей. Судя по информации на сайте производителя, 28 автомобилей из 30 уже проданы.
Текущее поколение Suzuki Vitara дебютировало в октябре 2014 года. В России внедорожник продается с августа 2015-го. Помимо турбомотора, модель может оснащаться «атмосферником» объемом 1,6 литра. Отдача агрегата составляет 117 лошадиных сил и 151 Нм крутящего момента. Цена базовой модификации Vitara — 1 079 000 рублей.
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