Suzuki привезла в РФ юбилейную версию Vitara

Компания Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara

В честь 30-летия внедорожника Vitara компания Suzuki подготовила лимитированную версию модели. Всего выпустят 30 юбилейных автомобилей — все продадут в России. От обычных они будут отличаться уникальными элементами экстерьера и интерьера.

Спецверсия Suzuki Vitara построена на базе топовой комплектации кроссовера с 1,4-литровыми турбомотором Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил (220 Нм крутящего момента), шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Каждый автомобиль комплектуется газовыми упорами капота, декоративными накладками на крылья и пороги, боковыми молдингами, задним спойлером, защитной накладкой на задний бампер, часами Kanji, накладками на передней панели и консоли коробки передач, а также тканевыми ковриками с логотипами спецверсии.

Цена спецверсии Vitara составляет 1 690 000 рублей. Судя по информации на сайте производителя, 28 автомобилей из 30 уже проданы.

Текущее поколение Suzuki Vitara дебютировало в октябре 2014 года. В России внедорожник продается с августа 2015-го. Помимо турбомотора, модель может оснащаться «атмосферником» объемом 1,6 литра. Отдача агрегата составляет 117 лошадиных сил и 151 Нм крутящего момента. Цена базовой модификации Vitara — 1 079 000 рублей.