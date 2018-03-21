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Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta
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Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВАЗ» не принимает от дилеров заказы на автомобили самого популярного семейства Lada Vesta. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на список доступных для заказа моделей и топ-менеджера одной из дилерских компаний.
По данным газеты, 20 марта продавцы начали оставлять заявки на автомобили «АвтоВАЗа» на май.
Источник издания отметил, что компания объясняет ситуацию с Lada Vesta майскими двухнедельными каникулами из-за корпоративного отпуска и праздников на заводе «Lada Ижевск». Там после приостановки выпуска Nissan и переноса в Тольятти выпуска Granta производят только Vesta.
Один из дилеров отметил в беседе с «Ведомостями», что такие же каникулы будут и у тольяттинского завода, однако вся его продукция доступна для заказа. Он предположил, что прием заявок на майские поставки Vesta начнется чуть позже.
При этом собеседник издания подчеркнул, что на рынке «в любом случае» возникнет дефицит Vesta: квоты, которые «АвтоВАЗ» определил дилерам по этой модели, якобы «в разы меньше», чем нужно продавцам. Информацию о небольших квотах подтвердил и топ-менеджер другой дилерской компании.
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