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В России создали альтернативный бензин
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СМИ: Российские учёные создали альтернативное автомобильное топливо 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали альтернативное автомобильное топливо из смеси биоэтанола и продуктов нефтепереработки. Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что топливо может использоваться в обычных автомобилях.
По словам одного из авторов разработки, заведующего отделом автомобильных и авиационных бензинов НИИ Михаила Ершова, у такой смеси низкое содержание смол и серы. Он отметил, что это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля.
«Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что российские учёные планируют создать квантовый компьютер.
RT на русском: последние новости
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