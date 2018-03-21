В России создали альтернативный бензин

Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали альтернативное автомобильное топливо из смеси биоэтанола и продуктов нефтепереработки. Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что топливо может использоваться в обычных автомобилях.
По словам одного из авторов разработки, заведующего отделом автомобильных и авиационных бензинов НИИ Михаила Ершова, у такой смеси низкое содержание смол и серы. Он отметил, что это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля.
«Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что российские учёные планируют создать квантовый компьютер.