BMW приостанавливает выпуск седана 7 серии

Компания BMW приостанавливает выпуск авто 7-series. Такое заявление сделали в немецком автоконцерне. Правда, речь идет о тех вариантах, которые работают на бензине.

Причиной такого шага является новые европейские стандарты относительно выбросов в атмосферу.

Интересно, что дизельный вариант останется на конвейере. И это несмотря на то, что раньше субъектом скандала вокруг таких моторов стал Volkswagen . Кроме того, надо напомнить, что в мире среди многих дизельные двигатели ассоциируются с загрязнением окружающей среды.

Чтобы сделать автомобиль, соответствующий стандартам, BMW необходимо внести изменения в конструкцию автомобиля. В частности, предполагается установка комплексного фильтра отложений.

Проблема с выбросами стала причиной того, что приостановлен выпуск седана BMW M3

Ожидается, что обновленная премьера появится перед широкой аудиторией в 2020 году. Что же касается 7 серии, то ее выпуск может начаться уже в следующем году. Шпионские фото появились в сети уже сейчас.