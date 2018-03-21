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BMW приостанавливает выпуск авто 7-series
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BMW приостанавливает выпуск седана 7 серии 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Компания BMW приостанавливает выпуск авто 7-series. Такое заявление сделали в немецком автоконцерне. Правда, речь идет о тех вариантах, которые работают на бензине.
Причиной такого шага является новые европейские стандарты относительно выбросов в атмосферу.
Интересно, что дизельный вариант останется на конвейере. И это несмотря на то, что раньше субъектом скандала вокруг таких моторов стал Volkswagen. Кроме того, надо напомнить, что в мире среди многих дизельные двигатели ассоциируются с загрязнением окружающей среды.
Чтобы сделать автомобиль, соответствующий стандартам, BMW необходимо внести изменения в конструкцию автомобиля. В частности, предполагается установка комплексного фильтра отложений.
Проблема с выбросами стала причиной того, что приостановлен выпуск седана BMW M3.
Ожидается, что обновленная премьера появится перед широкой аудиторией в 2020 году. Что же касается 7 серии, то ее выпуск может начаться уже в следующем году. Шпионские фото появились в сети уже сейчас.
На них видно, что претерпели изменения передняя и задняя панели. Внутри же будет установлена цифровая система управления, аналогичная той, которую используют Mercedes и Audi.
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