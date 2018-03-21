Ещё
УАЗ работает над гибридным автомобилем
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ работает над созданием гибридного автомобиля 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Ранее уже всплывала информация от различного рода источников по поводу последних разработок отечественного автопроизводителя УАЗ.
Сперва была информация о том, что автоновинка будет непременно кроссовером (внедорожником). Затем от инсайдеров пришла информация, что новый автомобиль от УАЗ будет продолжением линейки "Патриот".
И вот теперь заговорили о гибридной силовой установки ожидаемой автоновинки. Причем данная информация — это никакие не слухи.
Про работу над гибридным агрегатом сообщил руководитель маркетингового отдела УАЗа Сергей Травкин. Также он отметил, что машина с обсуждаемым типом агрегата будет готова к выпуску уже к 2021 году.
А если дела обстоят именно так, то тогда становятся понятны амбиции руководства УАЗа в желании "потягаться" с именитыми автобрендами.
Озвучивались планы на "показать кузькину мать" KIA Sportage и Toyota RAV4. Конечно было бы очень неплохо, если бы в России появился свой крутой внедорожник мирового уровня.
Car.ru: последние новости
В конце весны LADA Vesta окажется в дефиците Ford Fusion, известный плюс как Mondeo, обновили Павел Воля решил продать Smart редкой версии
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta
Названа стоимость Mercedes-Benz AMG-G-Class для России
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение