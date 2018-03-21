УАЗ работает над гибридным автомобилем

Ранее уже всплывала информация от различного рода источников по поводу последних разработок отечественного автопроизводителя УАЗ.
Сперва была информация о том, что автоновинка будет непременно кроссовером (внедорожником). Затем от инсайдеров пришла информация, что новый автомобиль от УАЗ будет продолжением линейки "Патриот".
И вот теперь заговорили о гибридной силовой установки ожидаемой автоновинки. Причем данная информация — это никакие не слухи.
Про работу над гибридным агрегатом сообщил руководитель маркетингового отдела УАЗа Сергей Травкин. Также он отметил, что машина с обсуждаемым типом агрегата будет готова к выпуску уже к 2021 году.
А если дела обстоят именно так, то тогда становятся понятны амбиции руководства УАЗа в желании "потягаться" с именитыми автобрендами.
Озвучивались планы на "показать кузькину мать" KIA Sportage и Toyota RAV4. Конечно было бы очень неплохо, если бы в России появился свой крутой внедорожник мирового уровня.