УАЗ работает над гибридным автомобилем

УАЗ работает над созданием гибридного автомобиля

Ранее уже всплывала информация от различного рода источников по поводу последних разработок отечественного автопроизводителя УАЗ

Сперва была информация о том, что автоновинка будет непременно кроссовером (внедорожником). Затем от инсайдеров пришла информация, что новый автомобиль от УАЗ будет продолжением линейки "Патриот".

И вот теперь заговорили о гибридной силовой установки ожидаемой автоновинки. Причем данная информация — это никакие не слухи.

Про работу над гибридным агрегатом сообщил руководитель маркетингового отдела УАЗа Сергей Травкин. Также он отметил, что машина с обсуждаемым типом агрегата будет готова к выпуску уже к 2021 году.

А если дела обстоят именно так, то тогда становятся понятны амбиции руководства УАЗа в желании "потягаться" с именитыми автобрендами.