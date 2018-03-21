Минпромторг не поддержал обнуление пошлин на электрокары

В Минпромторге выступили против обнуления пошлин на электромобили

"Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику (электромобили) в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", — сказал представитель. Министерство промышленности и торговли выступает против обнуления пошлин на электромобили, так как это негативно повлияет на их производство в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя министерства. В 2017 году сообщалось, что производитель электромобилей Tesla стал крупнейшей в мире автокомпанией по капитализации.