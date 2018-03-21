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Минпромторг не поддержал обнуление пошлин на электрокары
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В Минпромторге выступили против обнуления пошлин на электромобили 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство промышленности и торговли выступает против обнуления пошлин на электромобили, так как это негативно повлияет на их производство в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя министерства.
"Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику (электромобили) в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций", — сказал представитель.
В 2017 году сообщалось, что производитель электромобилей Tesla стал крупнейшей в мире автокомпанией по капитализации.
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