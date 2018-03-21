Ford «освежил» Mondeo

«Посвежевший» седан: Ford представил обновлённый Mondeo

В преддверии Нью-Йоркского автосалона 2018 года американская компания Ford официально представила обновлённый седан Fusion, также известный под названием Mondeo

Некоторое время назад американская компания Ford Motor Company сообщала, что не планирует проводить запланированное обновление модели Ford Fusion , также известной под названием Ford Mondeo . Однако производитель просто решил «пошутить» над общественностью, поскольку на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года состоится публичный дебют «посвежевшей» модели.

Обновлённый седан Ford Fusion 2019 модельного года получил скромные изменения дизайна экстерьера. Например, у автомобиля появилась немного пересмотренная решётка радиатора и новая крышка багажного отделения, обновленные противотуманные фары и новые светодиодные задние фонари. Плюс — новый передний и задний бампер.

В салоне «посвежевшего» автомобиля Ford Fusion 2019 модельного года изменений немного. Помимо всего прочего, американская марка пересмотрела комплектации модели и добавила нового оборудования. В самой доступной версии S машина получает комплекс Co-Pilot360 Protect, который включает в себя систему автоматического экстренного торможения, камеру заднего вида, систему мониторинга «слепых» зон, автоматические фары, адаптивный круиз-контроль с функцией stop and go.

В арсенале обновлённого седана также значится информационно-развлекательная система SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем и улучшенной функцией голосового управления, автоматический 2-зонный климат-контроль, точка доступа Wi-Fi.

Для обновлённого автомобиля доступен 1,5-литровый двигатель EcoBoost (181 л.с.) 2.0 (245 л.с.) и 2.5 (173 л.с.). Кроме этого, клиенты смогут приобрести гибридную версию модели Ford Fusion Energi, оснащённый 2,0-литровым двигателем внутреннего сгорания, электромотором и бесступенчатой коробкой передач (188 л.с.). Данных о мощности моторов пока нет.

В компании отметили, что обновлённая модель Ford Fusion Energi получила новый аккумулятор на 9 кВт/ч, который позволяет машине проезжать до 25 миль (порядка 40 км) исключительно на электротяге. Такой же силовой агрегат ставят и на версию Ford Fusion Hybrid, но у нее аккумуляторная батарея рассчитана только 1,4 кВт∙ч и лишена возможности подзарядки от обычной розетки.

И последнее, но не менее важное, заинтересованные клиенты смогут купить «заряженный» седан Ford Fusion V6 Sport, который оснащён 2,7-литровым двигателем V6 EcoBoost. Мощность — 325 л.с. и 514 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Уже в «базе» этот автомобиль оснащён системой полного привода.