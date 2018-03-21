Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X

Способности компактного кроссовера Skoda Vision X впечатляют. Даром, что это всего лишь концепт. Обычный ДВС, способный работать на газе и бензине, да еще и электромотор с весьма емкой батареей. Даже не верится, что это Skoda.

Концепт так зацепил публику, что любители графики создали визуализацию серийной версии Vision X. Более того, уже поговаривают, что и название для новинки есть — Polar. Хотя, учитывая страсть чехов к букве Q и желание давать название новым моделям, начинающееся с К, это название не приживется.