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Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X
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Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X 

Car-Mania 5 часов назад
Фото: Авторевю
Способности компактного кроссовера Skoda Vision X впечатляют. Даром, что это всего лишь концепт. Обычный ДВС, способный работать на газе и бензине, да еще и электромотор с весьма емкой батареей. Даже не верится, что это Skoda.
Концепт так зацепил публику, что любители графики создали визуализацию серийной версии Vision X. Более того, уже поговаривают, что и название для новинки есть — Polar. Хотя, учитывая страсть чехов к букве Q и желание давать название новым моделям, начинающееся с К, это название не приживется.
Серийная версия кроссовера Skoda Vision X будет построена на модульной платформе MQB, которую используют автомобили концерна Volkswagen.
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