Suzuki привезет в Россию Jimny нового поколения

В России скоро появится Suzuki Jimny нового поколения

Мировой дебют новой генерации компактного внедорожника должен состоятся в этом году. Ранее холили слухи, что новинка будет представлена в рамках Женевского автосалона, однако, этого так и не случилось. Руководитель компании обещает, что презентация автомобиля пройдёт как можно скорее, хотя точные сроки дебюта он уточнять не спешит.

По словам представителя японского бренда, Suzuki Jimny будет продаваться и в нашей стране. Более того, никакой паузы между продажами старой и новой версии внедорожника на внутреннем рынке России не будет.

Первые фотографии обновлённого автомобиля мир увидел ещё в прошлом году. Если верить инсайдерам, то новинка сохранила в своей конструкции раму и внедорожную коробку передач с демультипликатором. Скорее всего в ассортименте появится полноприводная модификации. Под капотом у машины могут быть установлены бензиновые атмосферные двигатели объёмом в 1.2 литра и мощностью в девяноста лошадиных сил, а также однолитровая турботройка с отдачей в сто одиннадцать лошадиных сил.

Актуальная версия Suzuki Jimny в РФ оснащена мотором на бензине объёмом в 1.3 литра и мощностью в восемьдесят пять лошадиных сил. Работает силовая установка в паре с коробкой передач на пять ступеней механического типа, или с четырёхступенчатой автоматической трансмиссией. Ценник модели стартует от одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч рублей.