Ещё
Suzuki привезет в Россию Jimny нового поколения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России скоро появится Suzuki Jimny нового поколения 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: crossoverplus.info
Мировой дебют новой генерации компактного внедорожника должен состоятся в этом году. Ранее холили слухи, что новинка будет представлена в рамках Женевского автосалона, однако, этого так и не случилось. Руководитель компании обещает, что презентация автомобиля пройдёт как можно скорее, хотя точные сроки дебюта он уточнять не спешит.
По словам представителя японского бренда, Suzuki Jimny будет продаваться и в нашей стране. Более того, никакой паузы между продажами старой и новой версии внедорожника на внутреннем рынке России не будет.
Первые фотографии обновлённого автомобиля мир увидел ещё в прошлом году. Если верить инсайдерам, то новинка сохранила в своей конструкции раму и внедорожную коробку передач с демультипликатором. Скорее всего в ассортименте появится полноприводная модификации. Под капотом у машины могут быть установлены бензиновые атмосферные двигатели объёмом в 1.2 литра и мощностью в девяноста лошадиных сил, а также однолитровая турботройка с отдачей в сто одиннадцать лошадиных сил.
Актуальная версия Suzuki Jimny в РФ оснащена мотором на бензине объёмом в 1.3 литра и мощностью в восемьдесят пять лошадиных сил. Работает силовая установка в паре с коробкой передач на пять ступеней механического типа, или с четырёхступенчатой автоматической трансмиссией. Ценник модели стартует от одного миллиона ста пятидесяти пяти тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Максимальная разрешённая скорость на дорогах РФ может вырасти Самый дешевый автомобиль на метане появится в России в 2019 году Компания Ford обновила седан Mondeo/Fusion
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России утвердили новые ставки утильсбора2
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta
За пять лет Nissan Leaf дешевеет в десять раз
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение