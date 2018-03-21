Subaru объявляет цены на новый Outback

Универсал повышенной проходимости Subaru Outback — один из столпов, на которых держится марка в России. В этом году вышла обновленная версия модели и сегодня ООО «Субару Мотор» объявило цены на новинку. С этого года к привычным 4-м комплектациям добавилась еще одна Premium ES. Четыре комплектации для двигателя объёмом 2,5 литра (175 л.с.), и одна комплектация для мотора 3,6 литра (260 л.с.).

Рекомендованная начальная стоимость Subaru Outback 2018 МГ с двигателем 2,5 литра не изменилась и составляет 2 399 000 рублей. Так же осталась неизменной цена на модификацию с двигателем 3,6 — 3 299 900 рублей. Все модификации оснащены бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT) с увеличенным силовым диапазоном.

Впервые две комплектации обновлённого Subaru Outback 2018 МГ оснащены системой помощи водителю EyeSight. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Стоимость Subaru Outback с системой EyeSight начинается от 2 739 900 рублей.

Цветов кузова 8 вариантов, из них два новых Crimson Red Pearl (темно-красный перламутр) и Wilderness Green Metallic (серо-зеленый металлик). Выбор цвета, как и прежде, не повлияет на стоимость автомобиля.

В обновлённой модели изменены тормозные характеристики, улучшена шумоизоляция, настройки рулевого управления и амортизаторов. А также, обновлено внутреннее убранство салона (новое рулевое колесо, новая передняя панель с обновлённым мультимедийным устройством, которая теперь располагает дисплеем с диагональю 8 дюймов с поддержкой Аpple Carplay и Android auto).