За пять лет Nissan Leaf дешевеет в десять раз

Эксперты посчитали, что за пять лет эксплуатации модель теряет 78 процентов стоимости или 27 170 долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает InsideEVs.

По данным аналитического агентства Kelley Blue Book, столь существенное изменение цены при перепродаже связано с налоговыми льготами, которые снижают цену машины на 7500 долларов (431 тысячу рублей), и другими субсидиями.

Таким образом, цена подержанного электрокара может составить всего 3705 долларов (210 тысяч рублей).

Nissan Leaf первого поколения дебютировал в 2019 году. Электрокар оснащался мотором мощностью 108 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, а также блоком батарей емкостью 24 киловатт-часа. Запас хода — максимум 250 километра.

Модель второго поколения, представленная в сентябре 2017 года, получила 150-сильный электромотор (320 Нм) и комплект литий-ионных батарей емкостью 40 киловатт-часов. Особенностью хэтчбека стала электронная педаль акселератора e-Pedal, которой можно управлять не только разгоном, но и торможением.