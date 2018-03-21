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Фото: AeroMobil представил новый концепт летающей машины
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Фото: AeroMobil представил новый концепт летающей машины 

RB.ru 3 часа назад
Фото: RB.ru
Он будет вмещать четырех пассажиров, у каждого из которых будет доступ к персонализированному опыту полета, данным о полете или наземном передвижении, а также передовым устройствам, которые позволят пользователям всегда оставаться на связи.
Производство AeroMobil 5.0 VTOL последует за выпуском модели AeroMobil 4.0 STOL (для взлета необходима короткая ВПП), которая в ограниченном количестве поступит в продажу для клиентов во всем мире в 2020 году. Производитель рассчитывает, что концепция AeroMobil 5.0 VTOL будет доступна в течение следующих семи-десяти лет.
Концептуальный дизайн AeroMobil 5.0 VTOL будет соотвествовать стандартам безопасности и комфорта модели AeroMobil 4.0 STOL, которая должна стать первым в своем роде летательным аппаратом с подушками безопасности и парашютом.
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