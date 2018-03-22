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В России подорожают автомобили
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В России подорожают автомобили 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Автопроизводители оценили последствия повышения ставок утилизационного сбора. Напомним, новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреля 2018 года.
Так, новые автомобили марки BMW могут прибавить в стоимости от 50 до 60 тыс. рублей, сообщил представитель немецкой компании, передает ТАСС. В Nissan, в свою очередь, агентству рассказали, что подорожание затронет пока две модели — Juke и GT-R. Эти автомобили, напомним, поставляются в Россию из-за рубежа. Hyundai, в свою очередь, не намерена корректировать цены на авто в связи с индексацией утильсбора.
Как сообщал "Авторамблер", с апреля размер утильсбора для легковых автомобилей с моторами объемом до 1 литра вырастет на 17,86% — до 33 тысяч рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90% до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей. Утильсбор для машин с двигателями объемом от 3 до 3,5 литров останется прежним и составит 114,6 тысяч рублей, а свыше 3,5 литров он будет равен 181,6 тысячи рублей. Сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тысяч рублей.
Ранее в Минпромторге уверяли, что индексация не повлияет на розничные цены.
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