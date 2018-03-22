В России подорожают автомобили

Автопроизводители оценили последствия повышения ставок утилизационного сбора. Напомним, новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреля 2018 года.

Так, новые автомобили марки BMW могут прибавить в стоимости от 50 до 60 тыс. рублей, сообщил представитель немецкой компании, передает ТАСС . В Nissan , в свою очередь, агентству рассказали, что подорожание затронет пока две модели — Juke и GT-R. Эти автомобили, напомним, поставляются в Россию из-за рубежа. Hyundai , в свою очередь, не намерена корректировать цены на авто в связи с индексацией утильсбора.

Как сообщал "Авторамблер", с апреля размер утильсбора для легковых автомобилей с моторами объемом до 1 литра вырастет на 17,86% — до 33 тысяч рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90% до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей. Утильсбор для машин с двигателями объемом от 3 до 3,5 литров останется прежним и составит 114,6 тысяч рублей, а свыше 3,5 литров он будет равен 181,6 тысячи рублей. Сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тысяч рублей.