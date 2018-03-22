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Российские АЗС массово воруют бензин
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Российские АЗС массово воруют бензин 

Рамблер 2 часа назад
Сотрудники российских заправок массово воруют бензин у водителей, сообщает «АвтоВзгляд».
Портал обратил внимание на увеличившееся количество видеороликов, свидетельствующих об этом. Это, в свою очередь, доказывает, что служащие АЗС поставили кражи «на поток».
Судя по роликам, заправщики, в том числе те, что работают в крупных сетях, дожидавшись, когда водитель отойдет от машины, достают заранее заготовленные бутылки и часть топлива заливают в них, а не в бензобак.
В связи с этим издание советует автомобилистам не прибегать к помощи заправщиков и делать все самостоятельно.
В конце января в силу вступил закон, который ввел штрафы за продажу некачественного топлива. За первое нарушение с АЗС будет взыскан 1% от выручки за минувший год, но не менее 500 тысяч рублей, за повторное — 3%. Ранее глава Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марина Калинникова сообщила, что первый штраф за продажу топлива, которое не соответствует техрегламенту, будет выписан в России в течение марта, а получит его заправочная станция из Владимирской области.
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