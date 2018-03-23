VW Touareg 3 поколения: без понижайки!

VW Touareg, первое поколение которого было представлено в 2002 году, обладал изрядными внедорожными способностями. Его свободный планетарный дифференциал водитель мог заблокировать принудительно, равно как и дифференциал заднего моста (его блокировка была опциональной). Между тем, во втором поколении автомобиль превратился уже в кроссовер с трансмиссией 4Motion (без понижающей передачи), а вот полноприводная трансмиссия 4XMotion (от первого поколения) осталась только на версии с 3,0-литровым дизелем.

Третье поколение представленного сегодня в Китае VW Touareg, пока идёт только с приводом 4Motion, так что ни о каком выезде на тяжёлое бездорожье мечтать не приходится. А что же сейчас в раздаточной коробке? Коллеги, бывшие на презентации, так и не смогли прояснить вопрос. При этом ответ «муфта» (как, скажем, на Cayenne), кажется некорректным, поскольку из описания, данного в пресс-релизе, ясно: имеется некая «автоматическая блокировка дифференциала», которая позволяет реализовать через передние колёса до 70% тяги, через задние — до 80%. Очевидно, речь идёт о двух фрикционах, которые соединяют с «плавающим» усилием корпус межосевого дифференциала с одним из валов, передающим мощность на передний и задний мосты.

Силовой агрегат на VW Touareg по-прежнему расположен продольно, только, по всей видимости, автоматическую коробку уже поставляет не японский Aisin, а немецкий ZF. Пока это всё, что нужно знать о VW Touareg третьего поколения.