Hyundai представит в Нью-Йорке Tucson 2019

Компания Hyundai готовится к презентации обновленного кроссовера Tucson 2019. Дебют нового «Хендай Туссан» состоится уже через неделю в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке. Подробности относительно новинки пока держатся в секрете.
Основываясь на шпионски фото, которые появлялись в Сети с начала этого года, новый «Туссан» получит видоизмененный дизайн кузова, где появятся обновленные фары головного света, новые задние фары, а также переработанные бамперы и решетка радиатора. Ожидается, что экстерьер нового Tucson будет выполнен в стиле последнего Hyundai Santa Fe, представленного в начале 2018 года.
Напомним, что на российском авторынке внедорожник Hyundai Tucson в текущей версии продается по цене от 1 миллиона 369 тысяч рублей. В моторную линейку автомобиля входят два бензиновых агрегата на 149 и 177 «сил», а также 185-сильный «дизель». Связку двигателям составляет 6-ступенчатая МКПП, «автомат» или робот с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.