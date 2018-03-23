Ещё
Karlmann King стал самым дорогим внедорожником в мире‍
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самым дорогим внедорожником в мире‍ стал китайский Karlmann King 

Прайм 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Китайский автомобиль Karlmann King производителя IAT был признан самым дорогим внедорожником в мире.
Машина, оснащенная 7-литровым форсированным двигателем и усиленной автоматической коробкой передач (АКПП). стоит, по сообщениям компании, $2 млн в базовой комплектации. Самая дорогая версия внедорожника стоит $3,8 млн  Производитель заявляет, что новая машина, созданная на базе грузовика Ford-550, была собрана из самых надежных комплектующих. Кузов выполнен из карбона, в отделке используются дорогостоящие материалы. Бронированная версия внедорожника весит около 6 тонн.
Прайм: последние новости
Дорога до Петербурга по новой М11 после ввода будет стоить до 2 тыс руб Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber в США УАЗ намерен к 2021 году выпустить гибридный автомобиль
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД разъяснило порядок замены прав38
Китайский урод для субербогачей28
Российские АЗС массово воруют бензин121
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами205
Красота Женевского автосалона37
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение