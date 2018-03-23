Karlmann King стал самым дорогим внедорожником в мире‍

Самым дорогим внедорожником в мире‍ стал китайский Karlmann King

Китайский автомобиль Karlmann King производителя IAT был признан самым дорогим внедорожником в мире.

Машина, оснащенная 7-литровым форсированным двигателем и усиленной автоматической коробкой передач (АКПП). стоит, по сообщениям компании, $2 млн в базовой комплектации. Самая дорогая версия внедорожника стоит $3,8 млн Производитель заявляет, что новая машина, созданная на базе грузовика Ford-550, была собрана из самых надежных комплектующих. Кузов выполнен из карбона, в отделке используются дорогостоящие материалы. Бронированная версия внедорожника весит около 6 тонн.