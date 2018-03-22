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Названа стоимость платного проезда до Петербурга
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Сколько будет стоить проезд по М-11 

Рамблер 4 часа назад
Глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около двух тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Кельбах отметил, что такая «действительно конкурентоспособная» цена будет действовать для первой тарифной группы — легковой.
Как уточняет «Прайм», глава госкомпании рассказал, что «очень много питерских», работающих в Москве, предпочитают ездить в столицу на машинах. Делают они это «раз в неделю-две». Дорога в один конец займет максимум шесть часов, добавил Кельбах.
Трасса М-11 — это федеральная скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, которая в основном пройдет параллельно существующей дороге М-10. М-11 пересечет М-10 в нескольких местах, поэтому там организуют транспортные развязки.
Отдельные участки дороги уже ввели в эксплуатацию. Полностью ее должны открыть к декабрю 2018 года. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров. Расчетная скорость движения по трассе составляет 150 километров в час. На разных участках дороги будет от четырех до десяти полос.
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