Lotus разработает первый внедорожник

Lotus занялся разработкой первого внедорожника

Известнейший английский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus Cars решил реализовать собственный внедорожник. Отмечается, компания, вооружившись ресурсами Geely , очень серьезно подошла к данному вопросу и планирует уже в течении следующих четырех лет запустить серийное производство.

Autocar сообщает, что Lotus стремиться конкурировать с Maserati Levante Porsche Macan и хочет сотворить модель, которая станет лучшим представителем своего класса. В качестве основы для новинки была выбрана модульная платформа Scalable Product Architecture, используемая для Volvo XC90 и XC60.

Конструкция SPA предусматривает использования только четырехцилиндровых двигателей, но по словам руководства британской марки это не является проблемой.

Платформа внедорожника не будет единственной вещью, которую автомобиль разделит с Volvo. Многочисленное электрическое оборудование (например, сенсорная информационно-развлекательная система) от шведского бренда также найдет свое место в транспортном средстве Lotus.

Отмечается, что основная часть производства будет сосредоточена именно в Китае.