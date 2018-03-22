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Lotus разработает первый внедорожник
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Lotus занялся разработкой первого внедорожника 

Auto.Today 5 часов назад
Фото: CarSuv.ru
Известнейший английский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus Cars решил реализовать собственный внедорожник. Отмечается, компания, вооружившись ресурсами Geely, очень серьезно подошла к данному вопросу и планирует уже в течении следующих четырех лет запустить серийное производство.
Autocar сообщает, что Lotus стремиться конкурировать с Maserati Levante и Porsche Macan и хочет сотворить модель, которая станет лучшим представителем своего класса. В качестве основы для новинки была выбрана модульная платформа Scalable Product Architecture, используемая для Volvo XC90 и XC60.
Конструкция SPA предусматривает использования только четырехцилиндровых двигателей, но по словам руководства британской марки это не является проблемой.
Платформа внедорожника не будет единственной вещью, которую автомобиль разделит с Volvo. Многочисленное электрическое оборудование (например, сенсорная информационно-развлекательная система) от шведского бренда также найдет свое место в транспортном средстве Lotus.
Отмечается, что основная часть производства будет сосредоточена именно в Китае.
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