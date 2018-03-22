Двадцать российских городов получат объездные дороги

«Важным направлением, которое называлось в послании президента, было строительство обходов городов. Сейчас стоит задача сделать города комфортными и безопасными, и надо выводить грузовой транспорт из населенных пунктов», — отметил помощник президента Игорь Левитин. В ближайшие годы в России будут реализованы несколько десятков крупных дорожных проектов. Они направлены на избавление крупных городов от потока транзитного транспорта, в первую очередь — тяжелых грузовиков. Об этом информирует « Российская газета ».

В ближайшие семь лет его уберут из более чем 20 российских городов.

Уже есть проектная документация обходов 14 городов. Это Нижний Новгород, Борисоглебск (Воронежская область), Псков, Ачинск (Красноярский край), Тулун и Усолье-Сибирское (Иркутская область), Бабушкин (республика Бурятия), Анапа (Краснодарский край), Спасск, Умет и Зубова Поляна (Пензенская область), Черняховск (Калининградская область), Сортавала (республика Карелия).

В этом году начнется разработка документации на строительство обходов еще восьми населенных пунктов. В перечень вошли Волгоград, Владикавказ, Хасавюрт и Дербент (республика Дагестан), Рязань, Нижнекамск и Набережные Челны (республика Татарстан), село Майма (республика Алтай). Также рассматривается вопрос строительства объездов городов Кемерово и Богданович в Свердловской области.