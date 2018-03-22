Кроссовер Chevrolet Traverse сертифицирован в России

Американская компания Chevrolet оформила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на внедорожник Traverse нового поколения. Соответствующий документ появился в базе отечественного агентства Росстандарт. Рублёвые цены и дата старта продаж автомобиля пока не раскрываются.

В появившейся документации указано, что внедорожник Chevrolet Traverse второго поколения будет доступен с одним мотором. Речь идёт о 3,6-литровом двигателе V6. Мощность — 318 лошадиных сил. Крутящий момент — 360 нм. В качестве трансмиссии выступит 9-диапазонный «автомат». Тип привода — полный.

В Россию новый Chevrolet Traverse будет поставляться с американского завода. В США эта модель предлагается с 3,6-литровым двигателем, но его мощность составляет 310 сил. Также в гамме силовых агрегатов американской версии машины значится двигатель объёмом 2,0 литра (255 л.с., 400 Нм).

Сообщается, что россияне смогут купить внедорожник Chevrolet Traverse нового поколения в двух версиях LT и Premier. Салон новинки рассчитан на перевозку 7 или 8 человек. Предполагается, что в самом доступном исполнении автомобиль получит климат-контроль, информационно-развлекательную систему, круиз-контроль, люк в крыше и многое другое.