Ещё
Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой более 113 тонн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой более 113 тонн 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Электрический кроссовер Tesla Model X отбуксировал состав из груженых вагонеток массой более 113 тонн. Видео, как машина тащит их из тоннеля The Boring Company, опубликовал в своем твиттере глава Tesla Илон Маск.
«Нет идеальной поверхности, — прокомментировал Маск, отвечая на вопрос, сколько может буксировать кроссовер в идеальных условиях. — Но она (Tesla Model X) вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны».
Электрический кроссовер до этого неоднократно демонстрировал свои возможности. Так, в конце февраля текущего года Model X отбуксировал по заснеженной дороге 43-тонный грузовик с прицепом.
В начале января кроссовер владелец кроссовера помог застрявшему на обледенелой дороге тягачу. Видео сняли в Северной Каролине, штате, который сильнее других пострадал от снежной бури, обрушившейся на северо-восток США.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Полиция опубликовала видео смертельной аварии с беспилотником Uber За пять лет Nissan Leaf дешевеет в десять раз Китайцы запустят в серию первый массовый автомобиль, напечатанный на 3D-принтере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами185
МВД против: что будет с водительскими правами10
Самый дорогой внедорожник в мире18
Российские АЗС массово воруют бензин119
Красота Женевского автосалона37
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение