Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой более 113 тонн

Электрический кроссовер Tesla Model X отбуксировал состав из груженых вагонеток массой более 113 тонн. Видео, как машина тащит их из тоннеля The Boring Company, опубликовал в своем твиттере глава Tesla Илон Маск

«Нет идеальной поверхности, — прокомментировал Маск, отвечая на вопрос, сколько может буксировать кроссовер в идеальных условиях. — Но она (Tesla Model X) вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны».

Электрический кроссовер до этого неоднократно демонстрировал свои возможности. Так, в конце февраля текущего года Model X отбуксировал по заснеженной дороге 43-тонный грузовик с прицепом.

В начале января кроссовер владелец кроссовера помог застрявшему на обледенелой дороге тягачу. Видео сняли в Северной Каролине, штате, который сильнее других пострадал от снежной бури, обрушившейся на северо-восток США.

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