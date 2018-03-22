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Mercedes отзывает в России более 12 тыс. авто
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Mercedes отзывает в России более 12 тыс. авто из-за проблем с подушкой безопасности 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Reuters
АО "Мерседес-Бенц РУС" — российский дилер Mercedes-Benz — отзывает в России 12,371 тыс. автомобилей моделей С-класс, Е-класс и GLK, произведенных в 2011-2017 годах, из-за проблем с подушкой безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — отмечается в сообщении.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы осуществляются бесплатно, указали в ведомстве.
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