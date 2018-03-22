ГИБДД сможет останавливать машины вне стационарных постов

ГАИ смогут останавливать машины вне стационарных постов

Верховный суд признал абсолютно законным право сотрудников ГАИ останавливать машины вне зоны стационарных постов.

Прежний регламент действовал в стране начиная с 2009 года, он не давал возможности представителям Государственной автомобильной инспекции останавливать машины вне своих постов и проверять их документы. Это была необходимая мера, так как действовали банды мошенников, которые под видом сотрудников ГАИ вымогали с автомобилистов деньги. Более того, сами работники Госавтоинспекции не имели соответствующих гаджетов, которые позволяли бы проверять документы водителей.