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ГИБДД сможет останавливать машины вне стационарных постов
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ГАИ смогут останавливать машины вне стационарных постов 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Верховный суд признал абсолютно законным право сотрудников ГАИ останавливать машины вне зоны стационарных постов.
Прежний регламент действовал в стране начиная с 2009 года, он не давал возможности представителям Государственной автомобильной инспекции останавливать машины вне своих постов и проверять их документы. Это была необходимая мера, так как действовали банды мошенников, которые под видом сотрудников ГАИ вымогали с автомобилистов деньги. Более того, сами работники Госавтоинспекции не имели соответствующих гаджетов, которые позволяли бы проверять документы водителей.
Один из граждан России обратился в Верховный суд с иском о том, что деятельность ГАИ ставит под угрозу возможность права россиян на участие в автомобильном движении без ограничений со стороны контролирующих органов. Верховный суд тщательно изучил дело и принял решение в пользу МВД. Таким образом, инспекторы на законных основаниях могут останавливать машины на любом участке дороги. Под исключение попадают лишь водители-судьи, которых представители ГИБДД вообще не могут останавливать.
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