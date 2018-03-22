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Самый дорогой внедорожник в мире
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Самый дорогой внедорожник в мире 

Рамблер 2 часа назад
После изучения автомобильного рынка эксперты пришли к выводу, что самым дорогим и самым редким внедорожником в мире остаётся китайский Karlmann King от компании IAT Design.
1/8  Автомобиль собран из самых надёжных комплектующих — кузова из карбона, 7-литрового форсированного двигателя и усиленной АКПП, а также декорирован самыми дорогими материалами
Фото:
2/8  Что касается внутреннего убранства машины, то здесь найдутся не только крайне удобные кресла, но даже игровая консоль «Playstation 4», кофемашина и холодильник для шампанского
Фото:
3/8  Многие из этих «примочек» можно контролировать через приложение для смартфона
Фото:
4/8  Внедорожник весит 4,5 тонны и может развивать относительно небольшую скорость всего до 140 километров в час
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5/8  Всего для частных заказчиков собрано 12 автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более $2 млн
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Внедорожники Karlmann King создаются в Китае и по своему внешнему виду напоминают транспортное средство Бэтмена.
Похожий на бэтмобиль внедорожник распродали практически сразу после презентации в 2016 году.
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