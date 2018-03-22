Самый дорогой внедорожник в мире 

1/8 Автомобиль собран из самых надёжных комплектующих — кузова из карбона, 7-литрового форсированного двигателя и усиленной АКПП, а также декорирован самыми дорогими материалами Фото: karlmannking.com

2/8 Что касается внутреннего убранства машины, то здесь найдутся не только крайне удобные кресла, но даже игровая консоль «Playstation 4», кофемашина и холодильник для шампанского Фото: karlmannking.com

3/8 Многие из этих «примочек» можно контролировать через приложение для смартфона Фото: karlmannking.com

4/8 Внедорожник весит 4,5 тонны и может развивать относительно небольшую скорость всего до 140 километров в час Фото: karlmannking.com

5/8 Всего для частных заказчиков собрано 12 автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более $2 млн Фото: karlmannking.com

6/8 Фото: karlmannking.com

7/8 Фото: karlmannking.com