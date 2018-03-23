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Названы самые популярные люксовые опции у российских богачей
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Названы самые популярные люксовые опции у российских богачей 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Составлен рейтинг наиболее востребованных у российских богачей люксовых автомобильных опций. Соответствующее исследование, оказавшееся в распоряжении Autonews.ru, провела компания «Авилон». По данным дилера, самой популярной опцией в люксовом сегменте в России на данный момент является карбоновый руль Ferrari со светодиодным тахометром стоимостью 360 000 рублей — с ним продаётся каждый второй автомобиль итальянской марки.
Второе место в рейтинге опций досталось аудиосистеме Naim for Bentley стоимостью от 550 000 рублей. Она установлена в каждом третьем Bentley, реализованном в нашей стране. Также в тройку наиболее востребованных люксовых опций вошла отделка салона элементами из натурального камня, которая особенно популярна у владельцев Bentley Mulsanne — она есть в каждом пятом автомобиле. Хронометр Breitling с перламутровым циферблатом и брильянтами также пришёлся по вкусу россиянам — он предлагается исключительно в золоте по цене от 250 000 рублей.
Специальный карбоновый обвес автомобилей Aston Martin стоит более двух миллионов рублей, что не мешает ему присутствовать на каждом шестом российском автомобиле этого бренда. А каждый десятый Rolls-Royce у нас укомплектован функцией StarLight HeadLiner, создающей иллюзию свечения звёзд на ночном небосклоне. Также весьма популярен в России набор карбоновых шахмат ручной работы, который предлагается покупателям Ferrari всего за 160 000 рублей.
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