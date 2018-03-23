Россияне назвали мега популярные опции в автомобилях премиального сегмента

Согласно полученных компанией "Авилон" данных, самой распространенной среди состоятельных российских автовладельцев симпатий является карбоновое рулевое колесо Ferrari . Данное устройство оснащено также цифровым тахометром. Ценник такой опции около 360000 рублей.

Ну, а 2-ой в списке востребованности числится аудиосистема Naim for Bentley . За "доработку нужно доплатить около 550000 рублей.

Третья в рейтинге опция — оформление элементов салона натуральными камнями. Наиболее востребована у автовладельцев Bentley Mulsanne

Четвертая строка за часами Breitling с бриллиантами и перламутровым циферблатом. За все про все — 250000 рублей.

Примерно каждый 6-ой владелец Aston Martin оснащает любимую "малютку" аэродинамическим обвесом из карбона. Стоимость опции — до 2000000 российских рублей.