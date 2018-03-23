Россияне назвали мега популярные опции в автомобилях

Согласно полученных компанией "Авилон" данных, самой распространенной среди состоятельных российских автовладельцев симпатий является карбоновое рулевое колесо Ferrari. Данное устройство оснащено также цифровым тахометром. Ценник такой опции около 360000 рублей.
Ну, а 2-ой в списке востребованности числится аудиосистема Naim for Bentley. За "доработку нужно доплатить около 550000 рублей.
Третья в рейтинге опция — оформление элементов салона натуральными камнями. Наиболее востребована у автовладельцев Bentley Mulsanne.
Четвертая строка за часами Breitling с бриллиантами и перламутровым циферблатом. За все про все — 250000 рублей.
Примерно каждый 6-ой владелец Aston Martin оснащает любимую "малютку" аэродинамическим обвесом из карбона. Стоимость опции — до 2000000 российских рублей.
Довольно много владельцев Rolls-Royce приобретают себе дополнительную опцию "небо в звездах" ("StarLight HeadLiner").