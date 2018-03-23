В РФ отзывают более 12 тысяч автомобилей Mercedes

В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Mercedes

Российское подразделение Mercedes-Benz отзывает 12,37 тыс. автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что это модели С-класса, Е-класса и GLK, которые производились в 2011 — 2017 годах.

Причиной отзыва названо возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

«Мерседес-Бенц Рус» проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.

Все работы будут проводиться бесплатно. В случае необходимости на автомобилях доработают рулевую колонку.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные иномарки в России.