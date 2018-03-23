Ещё
В РФ отзывают более 12 тысяч автомобилей Mercedes
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Mercedes 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Reuters
Российское подразделение Mercedes-Benz отзывает 12,37 тыс. автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что это модели С-класса, Е-класса и GLK, которые производились в 2011 — 2017 годах.
Причиной отзыва названо возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.
«Мерседес-Бенц Рус» проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.
Все работы будут проводиться бесплатно. В случае необходимости на автомобилях доработают рулевую колонку.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные иномарки в России.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал ДТП в США с участием беспилотного автомобиля Uber СМИ: Российские учёные создали альтернативное автомобильное топливо Глава ГИБДД рассказал о ситуации на российских дорогах
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасный переворот: туристы не доехали до Петербурга23
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву72
За какие «пустяки» можно лишиться прав2
Работа над ошибками: водителям вернули промилле15
Российские АЗС массово воруют бензин123
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Политика
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение