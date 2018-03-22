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Genesis назвал дату выхода нового седана G70 в России
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Genesis назвал дату выхода нового седана G70 в России 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Genesis
Премиальный автомобильный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, официально подтвердил старт продаж своей новой модели G70 на российском рынке. Презентация спортивного седана назначена на 12 апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.
Технические характеристики и цены пока не объявлены — это произойдет ближе к дате выхода автомобиля на рынок.
Впрочем, есть основания полагать, что машина окажется дешевле седана G80, который в нашей стране стоит от 2 550 000 рублей. G70 сделан на той же заднеприводной платформе, на которой произведен Kia Stinger. А этот кореец продается по цене от 1 899 900 рублей. В России G70 будет также конкурировать c Mercedes-Benz C-Класса, BMW 3 серии, Infiniti Q50 и Jaguar XE.
Из документов, внесенных в базу Росстандарта, следует, что у нас новинка будет предлагаться только с бензиновым двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Выбор двигателей, скорее всего, будет ограничен двумя вариантами — с мощностью 197 и 247 л.с.
Согласно ранее публиковавшейся производителем информации, G70 оснащен новейшими системами помощи водителю, такими как система помощи при езде по автомагистрали (Highway driving assist), а также лучшими системами безопасности в своем классе, включая 9 подушек безопасности в стандартном оснащении и функцию Active Hood (при столкновении пешехода с автомобилем капот поднимается и обеспечивает дополнительную защиту пешеходу, поглощая удар). Модель оснащена и системами распознавания голоса, использующими технологию искусственного интеллекта.
Премьера G70 состоялась в сентябре 2017 года в Южной Корее. Тогда же в Genesis заявили, что бренд планирует сделать акцент на кроссоверах и альтернативных вариантах силовых агрегатов. До конца 2021-го года модельный ряд Genesis, по планам, будет насчитывать 6 моделей, что поможет бренду усилить свое присутствие на мировом рынке, рассказывали в компании.
Марка Genesis является суббрэндом Hyundai Motor, эти автомобили бизнес-класса компания выпускает с 2008 года.
Первой моделью марки на российском рынке стал G90. Он был презентован в сентябре 2016 года, продаваться начал в октябре. В марте 2017 года был представлен полноприводный седан G80. Обе этих модели выпускаются на заводе "Автотор" в Калининграде.
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