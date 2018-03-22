УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников 

Ульяновский автомобильный завод рассказал об очередном нововведении на предприятии, призванном повысить качество сборки своих внедорожников. Директор по качеству ООО "УАЗ" Руслан Горевой рассказал, что новейшее оборудование, установленное на заводе, позволит контролировать показатели геометрии и существенно сократить количество доработок готовых кузовов.
С помощью системы ZEISS будут отслеживаться геометрические показатели кузовов моделей "Профи", "Патриот" и "Пикап". Машина при помощи сенсорных датчиков считывает информацию о параметрах 400 контрольных точек кузова и выявляет отклонения от математической модели. Оборудование работает и с интерьером.
Как напомнили ульяновцы, на УАЗ продолжает действовать программа повышения качества, цель которой — снизить количество гарантийных дефектов и вывести качество автомобилей на новый уровень. Всего в 2017 году в развитие производства и модельного ряда было инвестировано более 2,5 млрд рублей.
Ранее, напомним, сообщалось, что УАЗ выпустит спецверсию легендарной "буханки", которая в этом году отмечает 60-летний юбилей. Публичный дебют новинки состоится весной текущего года. Все детали производитель держит в секрете.
Кроме того, в феврале Ульяновский автозавод начал поставки автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Профи" в Республику Коста-Рика.
По итогам 2017 года Ульяновский автозавод произвел 47 675 автомобилей, что на 8,6% ниже показателя годичной давности. Наиболее массовой моделью стал внедорожник УАЗ "Патриот", объем выпуска которого в прошлом году составил 15 438 машин.