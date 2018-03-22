УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников

Ульяновский автомобильный завод рассказал об очередном нововведении на предприятии, призванном повысить качество сборки своих внедорожников. Директор по качеству ООО " УАЗ " Руслан Горевой рассказал, что новейшее оборудование, установленное на заводе, позволит контролировать показатели геометрии и существенно сократить количество доработок готовых кузовов.

С помощью системы ZEISS будут отслеживаться геометрические показатели кузовов моделей "Профи", "Патриот" и "Пикап". Машина при помощи сенсорных датчиков считывает информацию о параметрах 400 контрольных точек кузова и выявляет отклонения от математической модели. Оборудование работает и с интерьером.

Как напомнили ульяновцы, на УАЗ продолжает действовать программа повышения качества, цель которой — снизить количество гарантийных дефектов и вывести качество автомобилей на новый уровень. Всего в 2017 году в развитие производства и модельного ряда было инвестировано более 2,5 млрд рублей.

Ранее, напомним, сообщалось, что УАЗ выпустит спецверсию легендарной "буханки", которая в этом году отмечает 60-летний юбилей. Публичный дебют новинки состоится весной текущего года. Все детали производитель держит в секрете.

Кроме того, в феврале Ульяновский автозавод начал поставки автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Профи" в Республику Коста-Рика.

По итогам 2017 года Ульяновский автозавод произвел 47 675 автомобилей, что на 8,6% ниже показателя годичной давности. Наиболее массовой моделью стал внедорожник УАЗ "Патриот", объем выпуска которого в прошлом году составил 15 438 машин.