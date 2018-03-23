На рынок вышел рамный Roewe RX8

На рынок вышел новый рамный внедорожник Roewe RX8

Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8.

«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах. Стоимость комплектации с моноприводом начинается от 223 800 юаней (2 032 000 руб.), а 4WD версия получила ценник от 258 800 юаней (2,3 млн руб.). В будущем линейку модификаций расширят.

Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90. Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5. Салон авто украсили цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном.

Габариты нового Roewe RX8 больше, чем у модели Toyota Land Cruiser Prado : 4923 х 1930 х 1810 мм, расстояние между осями составляет 2850 мм, клиренс равен 235 мм. Новая модель будет выпускаться в трехрядном салоне на 7 или 8 посадочных мест.

Оснащаться внедорожник будет двухлитровым турбодвижком с отдачей 224 силы. В тандеме с ним трудиться 6-диапазонный автомат от Aisin.