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Пошлины на электрокары в РФ не отменят
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Обнуления пошлин на электрокары в РФ не будет 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Министерство промышленности и торговли отклонило идею об отмене пошлины на электрокары. По словам сотрудников регулятора, такой поступок негативным образом отразится на развитии производства в стране.
Представитель ведомства отметил, что для реализации проекта по увеличению спроса на электромобили будет работать специальная программа, которая рассчитана на два года. Ежегодно на эти цели будет выделяться более полутора миллиардов рублей. И этого для развития сегмента будет вполне достаточно.
Напомним, что в странах ЕАЭС нулевая ставка пошлины на импорт электрокаров была отменена прошлой осенью. И теперь за ввоз машины с электрической силовой установкой нужно уплатить пятнадцать процентов налога.
Если верить прогнозам экспертов, то уже через два года на долю электрокаров может приходиться около полутора процентов от общего числа продаж ТС, что составит примерно двадцать тысяч экземпляров в год. На данный момент электромобили не пользуются спросом на рынке России, и всего на начало года в стране их было зарегистрировано не более двух тысяч.
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