Как предотвратить исчезновение бензина на российских АЗС

«АвтоВзгляд» пишет, что через месяц после появления в СМИ публикаций об угрозе нехватки бензина правительство решило проблему с помощью отдельного постановления.

В этом документе сказано, что до 1 января 2019 года с владельцев цистерн для опасных грузов не будут требовать свидетельства об испытаниях или проверках цистерны. В ГИБДД распорядились выдать или продлить свидетельства о допуске транспортных средств. Таким образом, бензовозы продолжат снабжать АЗС топливом «как минимум до конца 2018 года».

Ранее «АвтоВзгляд» писал, что из-за регламента МВД , регулирующего выдачу свидетельств о допуске транспорта к перевозке опасных грузов, в апреле на российских заправках могут выстроиться «гигантские» очереди.

В 24-м пункте этого регламента сказано, что с 1 января 2018-го владелец бензовоза для допуска к перевозке обязан предоставлять в ГИБДД свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании/проверке цистерны. Проверка, о которой идет речь, включает в себя испытание на прочность с помощью высокого давления.

При этом в России не оказалось госоргана, уполномоченного выдавать подобные свидетельства. Также не существует в стране официально одобренной методики проверки цистерн.

Допуск на бензовоз необходимо получать каждые полгода. «АвтоВзгляд» предупреждал, что к середине весны «встать» может половина парка автоцистерн, а к концу июня все бензовозы будут простаивать.

Ранее Минтранс , который должен заняться разработкой новой системы проверки цистерн, подготовил постановление правительства о переносе запуска системы на 1 января 2019-го.

Новый регламент для цистерн был принят в конце 2017 года. Из него следует, что в свидетельствах должно быть подробное описание цистерны, данные об испытаниях цистерны на безопасность и перечень веществ, допущенных к перевозке.