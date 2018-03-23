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Как предотвратить исчезновение бензина на российских АЗС
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Как предотвратить исчезновение бензина на российских АЗС 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» пишет, что через месяц после появления в СМИ публикаций об угрозе нехватки бензина правительство решило проблему с помощью отдельного постановления.
В этом документе сказано, что до 1 января 2019 года с владельцев цистерн для опасных грузов не будут требовать свидетельства об испытаниях или проверках цистерны. В ГИБДД распорядились выдать или продлить свидетельства о допуске транспортных средств. Таким образом, бензовозы продолжат снабжать АЗС топливом «как минимум до конца 2018 года».
Ранее «АвтоВзгляд» писал, что из-за регламента МВД, регулирующего выдачу свидетельств о допуске транспорта к перевозке опасных грузов, в апреле на российских заправках могут выстроиться «гигантские» очереди.
В 24-м пункте этого регламента сказано, что с 1 января 2018-го владелец бензовоза для допуска к перевозке обязан предоставлять в ГИБДД свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании/проверке цистерны. Проверка, о которой идет речь, включает в себя испытание на прочность с помощью высокого давления.
При этом в России не оказалось госоргана, уполномоченного выдавать подобные свидетельства. Также не существует в стране официально одобренной методики проверки цистерн.
Допуск на бензовоз необходимо получать каждые полгода. «АвтоВзгляд» предупреждал, что к середине весны «встать» может половина парка автоцистерн, а к концу июня все бензовозы будут простаивать.
Ранее Минтранс, который должен заняться разработкой новой системы проверки цистерн, подготовил постановление правительства о переносе запуска системы на 1 января 2019-го.
Новый регламент для цистерн был принят в конце 2017 года. Из него следует, что в свидетельствах должно быть подробное описание цистерны, данные об испытаниях цистерны на безопасность и перечень веществ, допущенных к перевозке.
Выдачей свидетельств будет заниматься «компетентный орган», а проводить испытания — утвержденный там эксперт. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказывал, что в конце февраля 20 процентов парка бензовозов простаивали, так как не могли получить свидетельства по новым стандартам.
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