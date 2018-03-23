Toyota представила новую Corolla Hatchback

Официально: компания Toyota представила новую Corolla

Стоит напомнить, что изначально эта модель была доступна в США под названием Scion iM, после чего она была переименована в Toyota Corolla iM. Теперь же, со сменой поколения, автомобиль получил новое название Toyota Corolla Hatchback.

В основе 5-дверной модели Toyota Corolla Hatchback нового поколения лежит «тележка» Toyota New Global Architecture (TNGA). Автомобиль стал больше по всем показателям, а также ездить на увеличенной колёсной базе. Использование новой архитектуры позволило значительно улучшить автомобиль: он стал жёстче, легче и тише.

В салоне компактного 5-дверного автомобиля Toyota Corolla Hatchback можно обнаружить цифровую приборную панель, глянцевую и матовую отделку, аккуратную металлическую отделку, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным монитором. Дизайн интерьера смотрится очень стильно и современно.

Новая модель Toyota Corolla Hatchback получила новый 2,0-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском топлива, который пришёл на смену 1,8-литровому агрегату. Как рассказали в компании, двигатель создает более низкие уровни шумовой вибрации (NVH). Какова отдача мотора, пока не уточняется. Очевидно, что новый мотор окажется мощнее прежнего движка, который выдавал 137 сил.

Также известно, что крутящий момент на передние колеса будет передавать новая 6-ступенчатая механическая коробка передач или же совершенно новая бесступенчатая трансмиссия. Отмечается, что обе коробки передач отличаются небольшой массой.

Уже в базовом исполнении новый 5-дверный Toyota Corolla Hatchback будет поставляться с комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входит система предупреждения о выезде из полосы движения, система автоматического дальнего света, система предупреждения о столкновении с функцией обнаружения пешеходов.

Также в стандартное оснащение автомобиля Toyota Corolla Hatchback 2019 модельного года входит семь подушек безопасности, камера заднего вида, мультимедиа-комплекс с 8-дюймовый сенсорный экран и интеграцией Apple CarPlay, а также акустическая система с шестью динамиками.

Новый 5-дверный хэтчбек Toyota Corolla Hatchback отпразднует свой публичный дебют на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке-2018. Старт продаж модели запланирован на текущее лето.